Video de Miley Cyrus cantando una canción de Arctic Monkeys se hizo viral en TikTok

Esta semana, un video de Miley Cyrus cantando “Why’d You Only Call Me When You’re High” de Arctic Monkeys se volvió viral en TikTok.

El cover fue grabado en 2014, cuando la exchica Disney fue parte de un episodio de MTV Unplugged.

Su viralización se produjo a horas de que Miley Cyrus se presente en el especial At Home, del mismo programa, donde promete impactar a todos con sus interpretaciones.

En esta futura actuación, la autora de “Wrecking Ball” cantará temas originales y varios covers de artistas como Britney Spears o Pearl Jam.

You got me in a crazy position. If your on a mission. You got my permission. 💀 @britneyspears @mtv #BackyardSessions #Unplugged pic.twitter.com/3HFrv2eW0r

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 15, 2020