Músicos chilenos lamentan su muerte: “El mundo de la guitarra no sería lo mismo si Eddie Van Halen no hubiese estado”

El mundo de la música lamenta el fallecimiento del guitarrista de Van Halen, Eddie Van Halen, que dejó de existir este 6 de octubre tras una larga batalla contra el cáncer. Pese a que la banda nunca vino a Chile, dos artistas nacionales le reconocen un legado.

En el caso del guitarrista Alejandro Silva, supo de la banda gracias al programa Magnetoscopio musical que emitió imágenes del show en el US Festival. “Quedé alucinado por el despliegue escénico, tenían un gong, fuego, plataformas, el vocalista saltaba y el guitarrista tocaba con las dos manos en el mástil, cuestiones que en ese tiempo uno no tenía idea”, comentó a ADN.

En el caso de José Miguel Foncea, integrante de Lucybell, se fijó primero en las bases. “Al margen de David Lee Roth y Sammy Hagar, Van Halen era una bandota. Eddie siempre fue de esos líderes del sonido. Agarró un nicho que ni siquiera era utilizado por los guitarristas”, dijo, apuntando al efecto flanger y el amplificador EVH 5150.

“Es mi referente, siempre he querido parecerme a él en sonido, en la energía que tenían sus solos”, reconoció el líder de Alejandro Silva Power Cuarteto, agregando que “la guitarra era un instrumento convencional, pero después de Van Halen la cosa explotó y se transformó en otra cosa. El mundo de la guitarra no sería lo mismo si Van Halen no hubiera estado”.

Al igual que Eddie y Alex Van Halen tocaban juntos, Foncea lo hace con sus hermanos Pedro y Felo. Además de destacar ese aspecto, lamentó que nunca se concretara una visita al país. “Va a tener la misma deuda permanente de Prince con Chile, un país que de todas maneras los hubiera recibido con los brazos abiertos”, concluyó.