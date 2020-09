Espera no volver a escucharla nunca: Lars Ulrich reveló que hay una canción de Metallica que detesta

En conversación con la revista Vulture, Lars Ulrich reveló que hay una canción de Metallica que detesta, y que espera no volver a escuchar.

Según contó, el tema de su banda que odia es “Eye of the Beholder” del álbum …And Justice For All.

El baterista de Metallica aseguró que no quiere volver a escucharla, ya que “es muy forzada”.

“Es como si tuviera dos ritmos diferentes. 4/4 en la introducción y en los versos, y los coros parecen un vals. Literalmente suena como dos mundos chocando entre sí. Es muy extraño”, dijo.

Luego, confesó que “no hay mucho que hacer” respecto a esta canción, y que, de todas maneras, “no escucho mucha música de Metallica”.

“Soy demasiado analítico en los detalles”, dijo, para luego explicar que “es imposible para mí escuchar una canción de Metallica sin preguntar cómo se mezcla o suena la guitarra, sin decir que la voz o el bajo son demasiado fuertes”.