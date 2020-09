¡Colaboración bomba! Cardi B se unió a Anitta en su nueva canción “Me Gusta”

Esta semana, Cardi B, quien se encuentra en el #1 de los Hot 100 de Billboard con “W.A.P”, anunció que colaborará con Anitta en su nueva canción.

Según contó a través de Twitter, el sencillo contará con la participación de la brasileña y del artista urbano Myke Towers.

Además, Cardi B reveló que “Me Gusta”, nombre que recibe el tema, se lanzará este viernes 18 de septiembre.

“Me encanta esta canción”, comentó la artista en Twitter.

Luego, agregó que “cuando la escuché por primera vez, y ya me conocen, necesito escuchar una canción unas tres veces“.

“Rara vez escucho una canción el mismo día que la escucho. Tan pronto como la escuché, tuve el coro en mi cabeza“, sentenció.

Friday ME GUSTA ! @Anitta ft me and @myketowerspr !!!!!I really really love this song and I hope you guys enjoy it !!!’REMEMBER FRIDAY ! pic.twitter.com/8cmmbHmrWE

— iamcardib (@iamcardib) September 14, 2020