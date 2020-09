Billie Eilish no lanzará su segundo álbum de estudio hasta que la “era Covid” termine

Billie Eilish, una de las voces más importantes de la actualidad a nivel mundial, no editará su segundo de álbum de estudio por culpa del Covid-19.

Según contó Finneas, su hermano, al diario The Herald Sun, la joven artista no quiere avanzar en su nuevo trabajo hasta que se pueda viajar de manera segura.

En esa línea, el músico explicó que no quiere que los discos de la intérprete de “Ocean Eyes”, o los suyos en solitario, sean “un disco aburrido para la era Covid”.

“Nuestros álbumes van a ser álbumes de vacunas. Quiero que sean los álbumes que todos bailarán en las calles”, sostuvo.

Esto no significa que el sucesor de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? no se esté trabajando, aclaró Finneas.