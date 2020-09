Padre de Avicii reveló que intentó salvar la vida de su hijo: “Lo intentamos todo”

El padre de Avicii, Klas Bergling, dio una entrevista a Sirius XM este martes, en el marco del cumpleaños número 31 del fallecido DJ.

En la conversación, el progenitor del compositor sueco reveló que intentó, junto a toda su familia, ayudar a Avicii en sus últimas semanas de vida, sobre todo cuando se vio cansado por sus giras.

Sobre esto, Bergling comentó que su hijo, quien se suicidó en abril de 2018 durante una estadía en Mascate, Omán, estaba “casi todos los días, todos los años” recorriendo el mundo, y que eso le pasó la cuenta.

Klas no niega que los problemas de adicción de su hijo, y la lucha contra sus enfermedades mentales, terminaron pesando en toda la familia, “sobre todo en los últimos años”, confesó.

“La enfermedad mental a menudo está relacionada con la depresión. Se puede ver y sentir que cierta persona necesita ayuda. Lo detuvimos dos veces, junto con su agente, y nos preocupamos varias veces“, explicó.

“Nos preguntan por qué no hicimos nada, pero lo intentamos todo. Tim era un adulto, tomaba sus propias decisiones. No podíamos encerrarlo, no es así como lidiamos con estas situaciones“, continuó.

El hombre también contó que, en el último tiempo, ha estudiado las letras y pistas producidas por su hijo, revelando que es algo “muy difícil”.

Es más, Klas manifestó que “no me gustó “Wake Me Up” la primera vez que lo escuché”, pero que “después de escucharlo un par de veces, comencé a entender las cosas”.

Bergling tampoco niega que desde pequeño pensó que el intérprete de “Waiting for love” tenía un talento especial.

“Era bueno dibujando, fantaseaba mucho, escribía historias muy especiales en la escuela. Era muy talentoso, divertido y dramático. Y muy serio. Era sensible”, sentenció.