Guitarrista de Soundgarden aseguró que el tributo a Chris Cornell de 2019 “tuvo mucha mierda”

El guitarrista de Soundgarden, Kim Thayil, dio una entrevista a Kerrang! donde habló de “I am the Highway”, el evento tributo a Chris Cornell que se realizó en 2019.

En la conversación, el músico aseguró que el evento organizado por Vicky Cornell, la viuda de su colega, fue una buena idea, pero que se hizo de una manera que no fue la adecuada.

“Tuvo mucha mierda”, dijo, asegurando que lo único bueno “fue volver a tocar esas canciones con Matt (Cameron) y Ben (Shepherd)”.

“La segunda mejor opción fue que nuestros amigos e invitados se unieran a nosotros. El resto fue un poco incómodo”, explicó.

“Fue un desastre. Fue como poner sal en una herida abierta, emocionalmente hablando. Nadie estaba feliz de hacerlo“, dijo.

Pese a que “I am the Highway” permitió que Soundgarden se reuniera después de años, a Thayil no le gustó nada más.

“La promoción, el enfoque y la naturaleza de un evento como para celebridades era una tontería. Ya sabíamos eso iba a suceder“, dijo un tanto molesto.