Productor lanzó la versión trap de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana y se hizo viral

El productor Blaccmass causó furor en redes sociales al lanzar la versión trap de “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana.

El músico también sorprendió con remixes de exitosas canciones de Michael Jackson y Earth, Wind & Fire.

Blaccmass reveló que su objetivo es mezclar varios géneros musicales para entregarle una experiencia única a sus seguidores.

“Quiero que la música cambie para que no se pueda etiquetar”, aseguró.

smells like teen drill

he woulda lost his mind hearing this

pic.twitter.com/ewch2kXwjd https://t.co/eO7ujoFOAT

— 🤍 ᑳ𝙇ạ𝑐𝑐 💫 (@blaccmass) August 28, 2020