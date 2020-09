Gorillaz anunció que Robert Smith será parte de su nuevo single y causó furor entre sus fans

Esta semana, Gorillaz anunció que Robert Smith, vocalista de The Cure, será parte de su nuevo single.

Hasta el momento, la banda inglesa no ha anunciado ni la fecha de lanzamiento de la canción ni su título.

A través de redes sociales, Murdor, 2D, Noodle y Russell sólo comentaron que el tema será parte de la serie Song Machine, sucediendo a “Pac-Man”, single que lanzaron junto a ScHoolboy Q.

Este anuncio emocionó a los fanáticos de Gorillaz y los de The Cure, ya que creen que será una colaboración explosiva.

Coming up on Song Machine…

It's @RobertSmith 🚀

Follow your nearest Song Machine NOW!https://t.co/LxIgC7zkVH#SongMachine pic.twitter.com/vx3GFgDTUP

— gorillaz (@gorillaz) September 7, 2020