Falleció por coronavirus Bruce Williamson, excantante de The Temptations

Bruce Williamson, conocido por ser parte de la banda soul The Temptations, murió el pasado domingo a causa del Covid-19.

El músico murió en su casa de Las Vegas el pasado fin de semana, sin que se revelaran muchos detalles sobre su deceso.

Eso sí, a través de redes sociales, su hijo sostuvo que “no hay palabras en el mundo que puedan expresar cómo me siento en este momento”.

“Te amo, papá, gracias por ser increíble, gracias por ser amoroso, gracias por ser quien eres, le ruego a Dios que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá, RIH KING WILLIAMSON”, agregó.

El artista de 49 años se sumó a The Temptation en 2007 y cantó con el grupo hasta 2015, tiempo en el que alcanzó a grabar los álbumes Back to the Front y Still Here.