Oasis prepara grandes sorpresas para la celebración número 25 de (What’s The Story) Morning Glory?

El próximo 2 de octubre se cumplen 25 años del lanzamiento de (What’s The Story) Morning Glory?, el exitoso segundo álbum de estudio de Oasis.

Es por esta razón que Big Brother Recordings anunció una actividad especial para su celebración, además del lanzamiento de una edición limitada del disco.

Esta incluirá un LP plateado doble y un disco de imágenes en vinilo de peso pesado con audio remasterizado, todo con el fin de entregar una gran celebración a sus fanáticos.

Después de solo 14 meses luego del clásico álbum de 1994 de Oasis Definitely Maybe, (What’s The Story) Morning Glory? es el quinto álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido y el álbum más vendido de los noventa.

Producido por Noel Gallagher y Owen Morris, este disco fue grabado en los legendarios Rockfield Studios en Monmouth, Gales, completado en un período asombrosamente breve de 12 días durante mayo y junio de 1995.

Este disco incluye varios de los sencillos más populares de Noell y Liam, tales como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova”, entre otros.

Además,(What’s The Story) Morning Glory? estableció a Oasis como un fenómeno internacional, la banda británica de guitarras más popular desde los días de gloria de The Beatles, Rolling Stones y Led Zeppelin.