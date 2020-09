Kanye West aseguró que fue Dios el que le pidió que interrumpiera a Taylor Swift en los VMAs 2009

Kanye West se refirió a uno de los momentos más polémicos de su carrera musical: Su interrupción en el discurso de Taylor Swift en los VMAs de 2009.

Sobre esto conversó en el podcast Cannon’s Class, donde aseguró que “fue Dios” quien le dijo que subiera al escenario y le quitara el micrófono a la cantante.

“Dios me dio esa información, no otra. Eso significa que quiere que diga esto ahora“, sostuvo.

“Si Dios no quisiera que subiera al escenario y dijera que Beyoncé tenía el mejor video, no me habría puesto en la primera fila“, sentenció.

Sus palabras causaron revuelo entre sus fans y los de Swift, quienes aseguraron que el Dios de West, es un ser “nefasto”.