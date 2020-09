Kidd Tetoon compartió una buena noticia con sus fans: Firmó con Sony Music Latin

View this post on Instagram

Gracias a Dios y a todo mi equipo de trabajo hoy firme con @the_orchard_ y @sonymusiclatin gracias por aceptarme en esta tremenda familia🙏 TRABAJEN DURO QUE TODO SE PUEDE LOGRAR EN ESTA VIDA ❤️ @hmenesespmusic @ltesor @diegosagredo_ @deepmusic_cl @damiamato Gracias Por la confianza, vamos con todo equipo ❤️