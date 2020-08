Productor de Metallica aseguró que Lars Ulrich fue “absolutamente inútil durante la grabación de Ride the Lightning

El productor Flemming Rasmussen, responsable de los discos Ride the Lightning, Master of Puppets y … And Justice For All de Metallica, dio una entrevista a Metal Hammer en la que habló de su trabajo con el grupo.

En la conversación, el profesional no tuvo muy buenas palabras para Lars Ulrich, ya que aseguró que fue “absolutamente inútil” durante las grabaciones de Ride the Lightning.

“Lo primero que le pregunté, cuando empezó a tocar, fue, ‘¿tienes que empezar todo con buen ritmo?’, y me respondió, ‘¿qué es eso?’”, dijo.

“Empezamos a explicar qué eran los beats. Que tenía que haber la misma duración entre un beat, y otro, y otro, y que hay que poder contar hasta cuatro antes de empezar de nuevo“, siguió contando.

“A partir de ahí, logró hacer un relleno muy bueno, que hasta entonces nadie había pensado en hacer”, concluyó.