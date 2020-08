Dave Grohl aceptó el desafío de una niña de 10 años que impresiona por su talento en la batería

Nandi Bushell, una niña prodigio de 10 años, desafió a Dave Grohl en un duelo de batería.

Luego de compartir su versión de “Everlong” de Foo Fighters, la pequeña le envió un mensaje al músico diciéndole que quería desafiarlo, cosa que Grohl aceptó inmediatamente.

My dream is to one day jam with Dave Grohl, @taylorhawkins and all the @foofighters! Mr Grohl I would love to have a drum battle with you! I LOVE Everlong it’s really hard to play as it’s so fast but so much FUN! #foofighters pic.twitter.com/Pmdhvl57uu

— Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) August 17, 2020