Sia anunció explosiva colaboración con Ozuna y Doja Cat

En una reciente entrevista radial, Sia confirmó que está preparando una tremenda colaboración con Ozuna y Doja Cat.

Esta canción, en la que la australiana cantará en español, surgió gracias al puertorriqueño, ya que le propuso al mánager de la artista realizar un tema juntos.

En la conversación, la cantante confesó que no sabe hablar español, por lo que su guardaespaldas fue clave en este proceso, ya que, al dominar el idioma la ayudó en su pronunciación.

Por último, Sia aseguró en redes sociales que la canción será un éxito, y que con ella podrá seguir donando dinero a las causas que ella desea.

In a new interview, @Sia reveals she has a new collaboration with @DojaCat & @Ozuna coming out soon.

— Pop Crave (@PopCrave) August 22, 2020