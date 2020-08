Patti Smith reveló que es fan de Rihanna, Billie Eilish y Adele: “Me gustan las mismas canciones que le gustan a todo el mundo”

En entrevista con la revista Uncut, Patti Smith reveló ser fanática de la música pop, especialmente de Adele, Rihanna y Billie Eilish.

En la conversación, la “madrina del punk” confesó que admira a estas tres artistas porque escriben “canciones exitosas”.

Según explicó, “no soy tan buena escribiendo canciones (como ellas)”.

“Solo escribí un par de canciones que se hicieron populares”, sostuvo.

La intérprete de “Dancing Barefoot” comentó que “no soy alguien que hace éxitos. Me encantaría ser alguien con la capacidad de hacerlos“.

“Vemos a alguien como Michael Stipe, que es un gran poeta pero que también sabe cómo llegar a esos acordes pop. Lo admiro. Ser Marvin Gaye, Bob Dylan, John Lennon o PJ Harvey: estas personas pueden integrar un elemento poético en una canción pop”, ejemplificó.

Afirmando que le encanta la música pop, la artista dijo que “me gustan las mismas canciones que le gustan a todo el mundo. Me gusta Adele, me gusta Rihanna, me gusta Billie Eilish“.

“Me encantaban las canciones de R&B cuando era joven. Me encantaba Amy Winehouse. Yo gravito hacia otras formas de expresión“, sentenció.