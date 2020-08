“Deja de llorar”: Corey Taylor le envió duro mensaje a aquellos que se niegan a usar mascarillas

Corey Taylor dio una entrevista a la radio australiana Triple M, en la que envió un mensaje a todos aquellos que se niegan a usar mascarillas por la pandemia.

El líder de Slipknot dijo que no entendía por qué tanta gente rechaza el uso de un cubreboca durante una situación como la actual.

“Deja de llorar y usa la maldita máscara”, comenzó diciendo.

“Este no es un incidente aislado. Mi país está lleno de estos imbéciles que piensan que usar una máscara o no es una posición política“, agregó.

“El hecho de que no haya nadie en su vida que haya sido afectado no significa que no exista“, sostuvo.

Luego, entregó un ejemplo y aseguró que “una vez tuve que usar la máscara Slipknot durante 8 horas para dar entrevistas“.

“No me la quité, y estas personas se quejan de usarla durante 10 minutos en el supermercado. Así que ponte una máscara y cállate”, concluyó.