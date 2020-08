Duncan Campbell de la banda UB40 sufrió un ataque al corazón

Hace algunos días, Duncan Campbell, cantante principal de UB40, sufrió un ataque al corazón, por lo que se encuentra hospitalizado.

Según señaló la banda a través de redes sociales, solo piden discreción y respeto hacia el intérprete de 62 años, para que pueda tener una óptima recuperación.

“Esperamos que sea una recuperación fuerte y rápida”, se puede leer. “Esperamos verte en el camino la próxima primavera”, concluye el comunicado.

Duncan Campbell se convirtió en el vocalista de la banda cuando su hermano Ali, el frontman original del grupo, dejó la formación en 2008.

Duncan Campbell Taken Ill

We can confirm that our lead singer and brother Duncan Campbell was taken to hospital after suffering a stroke. While we can report that he is already up and about, we ask fans to respect Duncan and the Family’s privacy pic.twitter.com/l8d8lbxJgG

— UB40 (@UB40OFFICIAL) August 4, 2020