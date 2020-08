The Weeknd realizará concierto 3D a través de TikTok

Este 7 de agosto, The Weeknd realizará un concierto virtual llamado “The Weeknd Experience”, el cual se llevará a cabo en TikTok.

El artista aparecerá como un avatar digital, generado en 3D que capturará cada uno de sus movimientos.

El objetivo principal de este show es recaudar fondos para la fundación “The Equal Justice Initiative”, que busca reducir la encarcelación masiva en Estados Unidos.

Si no te quieres perder esta increíble experiencia puedes reservar tu entrada en el siguiente link.

First time experience.

Enjoy and also support the Equal Justice Initiative for racial equality on the Tiktok app. #TheWeekndEXP : https://t.co/DpqiM1xMDY pic.twitter.com/HdJV0iBrrD

— The Weeknd (@theweeknd) July 30, 2020