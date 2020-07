¿Por qué? Snoop Dogg reveló que Eminem no está en su Top 10 de los mejores raperos

Snoop Dogg reveló quiénes son sus raperos favoritos de todos los tiempos en entrevista con The Breakfast Club.

En la conversación, el intérprete de “Drop It Like It’s Hot” confesó que Eminem no está en su lista, llamando la atención del entrevistador.

Halagando a Dr. Dre, quien es “el mejor productor de hip-hop” por haber descubierto muchos artistas talentosos, el rapero californiano se refirió a Eminem como un ejemplo.

“¡Eminem! La gran esperanza blanca. Los raperos blancos no eran respetados en absoluto y Dre lo puso en una posición en la que sería considerado uno de los 10 mejores raperos de todos los tiempos”, dijo, antes de explicar por qué Slim Shady no está en su Top 10.

Al acreditar a Dre por el éxito de Eminem, Dogg aseguró: “No lo creo, pero parece que todos piensan que es uno de los 10 mejores escritores de rimas y todo lo que viene con eso”.

“Para mí, eso es solo porque él estuvo con Dr. Dre y lo ayudó a descubrir el mejor Eminem que pudo conseguir”, lanzó.

“Hay muchos negros en los 80 con los que Eminem no puede competir”, continuó, “como Rakim, Big Daddy Kane, KRS-One, LL Cool J, Ice Cube”.

Aclarando que Eminem sigue siendo “uno de mis compañeros de equipo, uno de mis hermanos”, Snoop terminó diciendo que “cuando hablamos de hip-hop sin el que no puedo vivir, no puedo vivir sin los que mencioné“.