Jared Leto le pidió ayuda a sus fanáticos para encontrar el nombre del nuevo álbum de Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars está grabando su nuevo álbum, el cual será el sucesor de America, lanzado en 2018.

A través de redes sociales, Jared Leto confirmó la noticia y además le pidió a sus fans que lo ayudaran a elegir el nombre de su sexto disco.

En la leyenda de una fotografía en la que aparece en el estudio de grabación, Leto escribió “adivina qué está pasando. PD: ¿Cómo deberíamos llamar al nuevo álbum?“.

Recordemos que después de que se lanzó America ​​y la banda salió a promocionarlo, el guitarrista Tomo Milicevic anunció su partida, explicando que era “bueno para todos”.

Todavía no se sabe si Jared y su hermano, el baterista Shannon Leto, reemplazarán a su excolega.

Guess what? 🎤 🎶

P.S. What should we call the new album? pic.twitter.com/5rCs6d6pgX

— JARED LETO (@JaredLeto) July 28, 2020