ABBA lanzará cinco canciones durante 2021

Los fanáticos de ABBA están emocionados, ya que podrán escuchar nueva música del grupo sueco durante 2021.

Según consignó The Independent, el coautor del podcast Reasons to be Cheerful, Geoff Lloyd, aseguró que Björn Ulvaeus le contó que el próximo año lanzarán 5 canciones.

El plan original era lanzarlos este 2020, pero debido a algunos problemas técnicos, sumados a la pandemia por Covid-19, decidieron posponer el lanzamiento.

Recordemos que en febrero de este año, Benny Anderson había dicho que ABBA publicaría una nueva canción en verano, cosa que no se llevó a cabo.

El último álbum de estudio de los intérpretes de “Dancing Queen” fue lanzado en 1982, mientras que tres canciones inéditas se publicaron en 1993 y 1994.