Black Sabbath recordó el día en que echaron a Madonna porque no sabían quién era

El guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, recordó en una reciente entrevista con SiriusXM una curiosa y cómica situación que ocurrió en Live Aid (1985).

El músico reveló que tenían una sala privada para ensayar antes del show, y que mientras se encontraban ahí, dos personas entraron a la habitación sin previo aviso.

“Le dije a uno de los miembros de nuestro equipo que había gente (desconocida) entrando y le pedí que los expulsaran“, partió diciendo.

Luego, agregó: “Eso es lo que hace, y entonces nos dimos cuenta de que era Madonna. Fue un poco vergonzoso”.

Más tarde, los miembros de la banda regresaron a su hotel, donde en compañía de Judas Priest intentaron olvidar el episodio embriagándose. “Fue otro desastre”, bromeó Iommi.

“Al día siguiente, tuve una gran resaca mientras estábamos en el escenario. No pensé que íbamos a tocar pronto, pero sucedió. No me sentía exactamente en la cima del mundo, y creo que fue así para todos nosotros”, finalizó.