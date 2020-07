Tom Meighan, ex Kasabian, se refirió a su sentencia: “Es mi culpa y asumo toda la responsabilidad”

Tras ser sentenciando a 200 horas de trabajo comunitario por violencia doméstica, Tom Meighan, su exvocalista de Kasabian, emitió un comunicado en redes sociales, donde asume “plena responsabilidad” por sus acciones.

Es esta declaración, el músico lamentó lo sucedido y reveló que sufría de alcoholismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también conocido como TDAH.

En el mensaje se puede leer: “Pido disculpas públicamente a mi pareja, Vicki, mis compañeros de banda, mis amigos, mi familia y mis fanáticos”. “Lamento mi comportamiento reciente. No estoy tratando de perdonar o justificar mis acciones. Es mi culpa y asumo toda la responsabilidad“, agregó.

Según él, el incidente ocurrido en abril lo ayudó a “abrir los ojos”. “Me estaba saliendo de control. Mi salud mental se estaba volviendo cada vez más inestable“.

I would like to make a statement following recent events. Full statement below. pic.twitter.com/GFIt6lqPjg

— Tom Meighan (@MeighanOfficial) July 8, 2020