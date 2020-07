Ventas de álbums de Kanye West cayeron considerablemente tras su anuncio de su candidatura a la presidencia de Estados Unidos

Este fin de semana, Kanye West utilizó sus redes sociales oficiales para anunciar que se postularía a la presidencia de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre.

Desde que comunicó su decisión, no todo ha sido bueno para el rapero mejor pagado, ya que las ventas de sus álbumes y sencillos musicales cayeron considerablemente desde el sábado recién pasado.

Es más, el nuevo sencillo del esposo de Kim Kardashian, “Wash Us in the Blood”, cayó del #2 al #27 en iTunes, mientras que en Spotify tiene “solo” nueve millones de reproducciones, cifra muy baja si se considera la popularidad de West.

Además, y contrario a las expectativas que tenían sus fanáticos, ninguno de los registros de Kanye volvió a las listas de ventas en su país.

Recordemos que, pese a que no inscribió su candidatura en seis estados, el artista norteamericano podría continuar en la carrera presidencial si es que sus votantes escriben, a mano, su nombre en la papeleta.