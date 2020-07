Sia reveló que impedió que Maddie Ziegler, la protagonista de sus videos, viajara en el jet privado de Harvey Weinstein

La cantante australiana, Sia, recientemente reveló que evitó que Maddie Ziegler, la protagonista de siete de sus videoclips oficiales, abordara hace algunos años el avión privado de Harvey Weinstein, quien actualmente cumple una condena de 23 años en prisión por abuso sexual.

En conversación con el podcast Zach Sang Show, la intérprete de 44 años contó que el productor de Hollywood no cuestionó la edad de la joven bailarina en ese momento (11 años). Primero que todo, la compositora reconoció que “tan pronto como conocí a Maddie sentí este deseo extremo de protegerla, y creo que era parte de mi propia curación, y sentí esta compulsión extrema por protegerla.

Luego, reflexionó, asegurando que “la ironía es que yo no quería ser famosa y arrojé a este niña al centro de la atención. Ella me decía: ‘No seas tonta, yo ya era famosa y quería ser famosa’. Y yo decía: ‘Sabes que esto puede parar en cualquier momento, ¿verdad? Si quieres que se detenga, puedo hacer que se detenga. Puedes volver a ser una persona normal de nuevo’. Pero ella simplemente dijo: ‘No, me encanta presentarme. Me encanta bailar, y me encanta actuar’“.

“Así que pensé que una buena manera de mantenerla a salvo era seguir haciendo proyectos para ella y aunque la mayoría de las veces trabajamos juntas… también logré que no se subiera a un avión en el que Harvey Weinstein la quería llevar”, lanzó, sorprendiendo al conductor del espacio.

“Sé que hay momentos en que mi percepción realmente marcó la diferencia, sobre cómo mantenerla a salvo… Sí, eso (el episodio con Weinstein) fue realmente asqueroso… Cuando la invitó, fue cuando llamé y le dije a [su madre] Melissa que no lo hicieran. Solo dije: ‘Por favor, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso’“, reveló, sin entregar mayores detalles de la situación.

“Incluso recientemente, le ofrecieron un papel en una película y sentí que la película no era lo suficientemente buena para ella, así que llamé a Melissa y dije: ‘Por favor, no hagan esto, esto no es bueno para su carrera. No es bueno para su credibilidad a largo plazo. Esa no es una coestrella buena para estar en una película’. Solo trato de ayudar y guiar”, agregó Sia Kate Isobelle Furler.

Finalmente, comentó que “puedo ser un dolor en el trasero. Creo que su manager cree que soy un verdadero dolor en el trasero, estoy segura“.