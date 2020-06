A los 73 años murió el músico Benny Mardones, el hombre tras “Into the Night”

Durante esta jornada se conoció la muerte del cantante y compositor Benny Mardones a los 73 años.

El deceso se produjo en su casa en Menifee, California, según confirmó a Billboard Joel Diamond, amigo y productor discográfico.Las causas serían derivadas de las complicaciones del mal de Parkinson que padecía desde el año 2000.

Mardones nació en Cleveland, Ohio, y en su juventud se unió a la Marina para servir en la Guerra de Vietnam. Luego de esa experiencia, llegó a Nueva York para convertirse en compositor, escribiendo material para estrellas como Brenda Lee y Tommy James, antes de dedicarse a su propio material.

En 1980 llegaría su gran hit: la popular hasta nuestros días “Into The Night”, parte del álbum Never Run, Never Hide, el que luego de su éxito arrollador, lo llevó a un abuso de sustancias que lo mantuvo con erráticos movimientos durante todos los años ochenta y sin producir material que igualara el impacto de la balada, incluída entre las canciones más importantes de la década.

Justamente en esa época suena su música en Chile, donde se alimentó el mito urbano de que había nacido aquí. Lo cierto es que fue su padre, Rubén Mardones, creció en el país, y fue uno de los 80 chilenos en servir a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, destino anterior a Estados Unidos, lugar donde conoció a la madre del cantautor y de quien se separó al poco tiempo.

Mardones deja a su esposa Jane, a su hijo Michael y su hermana Louise. Según un comunicado de prensa de su familia, se anunciará un servicio conmemorativo para él en un futuro próximo.