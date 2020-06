Invierno y Día del Padre: “Letra y Música” trajo las mejores canciones de fondo para hibernar y para papá

En pleno junio, el frío que anuncia la llegada del invierno se combina con la tradicional celebración para los padres. Por eso, en “Letra y música”, la columna musical de Ciudadano ADN, el académico de Literatura Creativa UDP Ricardo Martínez entregó su selección de canciones relacionadas a ambos temas.

Música de fondo para hibernar

Ideal para guardarse en invierno resulta esta música, muy común en ascensores y supermercados, y muy recordadas por sus melodías a veces anodinas, pero perfectas para caracterizar ciertos momentos.

Herb Alpert & The Tijuana Brass – “Spanish flea”: Una canción comúnmente usada en series como “Los Simpsons” para indicar situaciones festivas y nerds.

Bert Kaempfert and his Orchestra – “A swingin’ Safari”: Melodía tradicional de llamadas telefónicas en espera, o en los buses al llegar a destino, “es una música que no te produce grandes emociones, pero está ahí”. Según contó Martínez, “está estudiado que en los supermercados este tipo de música hace que aumenten las ventas”.

Ray Conniff – “Beyond the sea”: A propósito de este tema, el columnista revisó la visita al Festival de Viña del recordado director de orquesta, “cuando el Jappening le hizo una parodia y Eduardo Ravani, en vez de vestirse de blanco, se vistió de celeste. Conniff al principio estaba medio shockeado, pero después se paró y empezó a dirigir al público de la Quinta Vergara”, en uno de los momentos más desopilantes de la historia del certamen.

Paul Mauriat – “Love is blue”: Música “fuertemente utilizada en réclames de chocolates o perfumes”, también remite inevitablemente a las tradicionales clases escolares de flauta dulce. “La gente en séptimo básico aprendía tocando esto2.

Franck Pourcel – “Africa”: Versión orquestal de la conocida composición de Joe Dassin, “tiene una cosa ambiental poderosa, y te transmite placidez y confort”. Su ritmo remite a la ejecución de tareas mecánicas y reiterativas, y por eso suele ser muy utilizada en oficinas. De hecho, Martínez contó que, en los años 40 y previo a los computadores e internet, se hicieron estudios que determinaron que este tipo de músicas podía aumentar la productividad.

Canciones para papá

Se trata de “canciones estacionales”, que surgen a propósito de ciertas efemérides o fechas del calendario, donde se lucen como no lo logran en el resto del año.

Piero – “Mi viejo”: Una de las más icónicas de su tipo en español. Aunque las canciones estacionales dirigidas a padre y madre no son tan frecuentes en nuestro idioma, “o son canciones menores hechas por cumplir, en este caso claramente no es así”, dijo Martínez, destacando la “letra fabulosa, y el timbre de voz de Piero tan característico”.

Madonna – “Papa don’t preach”: Un tema que inauguró una nueva era en el videoclip. “Se dice que los videos de Madonna cambiaron un poco la historia del género. Antes transmitían imágenes o sensaciones, pero ella empezó a hacer pequeñas historias”, comentó Martínez a propósito del video de esta canción, donde un niña con un embarazo adolescente entra en conflicto con su padre. Una canción controvertida en su época, que “inicia la época polémica que marca a Madonna en los años 90, y logra entender que la música tiene resorte para plantear ciertos temas”.

Queen – “Father to son”: Sobre las tradiciones que pasan de padre a hijo habla una de las primeras canciones de la banda, que no está dentro de sus grandes éxitos, pero su épica cercana al rock progresivo o incluso al heavy metal permite notar la mano de Brian May, su compositor. “Uno siente altiro cuando son de él. No sé si es tan oreja pero tiene esa cosa apoteósica”.

Cat Stevens – “Father and son”: Uno de los mayores hits del compositor británico tiene la particularidad de estar compuesto para dos registros vocales distintos: el del papá, más bajo, y el del hijo contestándole, más alto. “Se logra captar la diferencia aunque él está haciendo los dos personajes”. Otra canción que, recordó Martínez, también “se ocupaba mucho para hacer clases de inglés”.

Como bonus track, los conductores de Ciudadano ADN, Sandra Zeballos y Aldo Schiappacasse, agregaron a la lista “Con una pala y un sombrero” de Gervasio (“una canción muy lograda, que simboliza momentos y logra transmitir imágenes, tú ves lo que te está contando”) y “Mi papá, mi amigo” de Arturo Millán y los Millancitos, autor de “Yo tengo fe” e intérprete que pasó de la radio a la televisión, volviéndose “número puesto en todo show” y un representante de “arrestos creativos de la música chilena en los años 50 y 60”. Además, la selección cerró con “When I’m sixty-four” de Paul McCartney, justo en el día en que el británico cumple 78 años.