Murió la cantante Bonnie Pointer a los 69 años

A los 69 años de edad falleció, este lunes 8 de junio, Bonnie Pointer, fundadora del grupo The Pointer Sisters, a causa de un paro cardíaco.

La cantante reclutó a sus hermanas June, Anita y Rith para integrar la banda que popularizó temas como “I’m So Excited”, “He’s so Shy” o “Jump (For My Love)” en los setenta y ochenta.

En 1977, Bonnie empezó una carrera en solitario tras ser fichada por el sello Motown, que logró éxito con el disco “Heaven Must Have Sent You”.

En un comunicado, su hermana Anita dijo que “con gran tristeza tengo que anunciar a los seguidores de The Pointer Sisters que mi hermana Bonnie murió esta mañana. Nuestra familia está devastada”.