ADN recomienda: Girafa, música sin prejuicios

Durante la cuarentena por Covid-19, varios artistas nacionales e internacionales han utilizado sus redes sociales para acompañar a sus fanáticos y fanáticas en el encierro, y también aprovechar la oportunidad para lanzar nueva música.

Cantantes nacionales como Cami, Denise Rosenthal, Gepe, Congreso, Mon Laferte, Young Cister y Gianluca, han sido algunos de los intérpretes que han utilizado sus diversas plataformas para expresarse y mantener el contacto con su fanaticada.

También existen aquellos artistas que han aprovechado el confinamiento para lanzar sus proyectos musicales, con el fin de consolidar, en un futuro, sus carreras en la industria musical chilena. Este es el caso de Girafa, banda compuesta por cinco jóvenes santiaguinos que han encantado a miles con su primer single “Soledad Boreal”.

En conversación con ADN.cl, Fernando “Lalo” Guarello (guitarra y voz), Franco Focacci (guitarra, voz y teclados), Domingo “PP” Zavala (bajo), Fernando “Fersan” Sandoval (batería, percusiones y voz) y Tomas “rrropet” Iga (voz principal y teclados) contaron cómo nace este proyecto, los estilos que abarcan, las referencias musicales, nacionales e internacionales, que lo han inspirado, y cuáles son sus proyecciones futuras.

Primero que todo, los integrantes de Girafa nos contaron que este proyecto se forma luego de “muchos cambios de integrantes”, llegando a cambiar 13 veces su alineación. Tras esto, Focacci y Lalo contactan a rrrropet, exvocalista de Mangoré, en marzo de 2018 para que se una a ellos. “En los meses siguientes, compusieron una serie de temas e ideas que luego se concretarían con la llegada de Fersan y la reintegración de Domingo, en agosto y septiembre de 2019, respectivamente”, detallaron.

Sobre el nombre de la banda, revelaron que al principio no tenían ninguna idea clara, pero que “Girafa era el que más nos gustaba de todas las opciones que teníamos, y cuando llegó el Fersan a la banda y le preguntamos si le gustaba el nombre, nos explicó todo lo que significaba para él“.

“Dijo que el nombre Girafa representa los colores vibrantes y exóticos que sinestésicamente se imaginaba cuando tocaba con nosotros, lo cual nos hizo mucho sentido. En general, la banda funciona de esta manera: dándole un significado posterior a las creaciones, a las letras, resignificándolas. Estamos abiertos a las nuevas interpretaciones, dispuestos al cambio también, tanto musicalmente, como estéticamente“, explicaron.

Respecto a los estilos que reflejan en sus composiciones, los cinco músicos aseguraron que “en general intentamos experimentar con todo lo que se nos ocurra, todos los estilos, todas nuestras influencias. Lo describimos como ‘música sin prejuicios’, en el sentido de que no nos queremos limitar a la hora de crear, ni encasillarnos en algún tipo de género particular. Sólo queremos hacer música que nos guste, y que al final nos sintamos conformes con su resultado”.

“Nuestro mensaje se enfoca en conocerse a uno mismo, en la voluntad de cambio, del amor propio, del respeto por la naturaleza y los animales, el cuestionamiento de la realidad, el despertar social, la introspección en una realidad de desconexión profunda, los sueños, las pesadillas y el mundo de las ideas“, aclararon.

Al ser consultados sobre sus referencias musicales, Lalo, rrropet, PP, Franco y Fersan, aseguraron que dentro de las nacionales se encuentran “Nano Stern, Camila Moreno, Pascuala Ilabaca, Media Banda, Víctor Jara, Violeta Parra, Antonio Monasterio, Entrama, Alex Anwandter, Cami, Nicole Bunout y Congreso“, mientras que en el ámbito internacional figuran importantes nombres como “Paramore, Chon, Incubus, Tigran Hamasyan, Chico Buarque, John Coltrane, Keith Jarrett, Mac Miller, Ariana Grande, Dua Lipa, Maroon 5, Jacob Collier, Hiatus Kaiyote, Porcupine Tree, Aca Seca Trio, Kimbra, Karnivool, Alice in Chains, Audioslave, Panic! At The Disco y Twenty One Pilots“.

En cuanto a futuras colaboraciones, @girafabanda manifestó que “sería ultra bacán poder colaborar o tocar con alguna de las bandas de la escena emergente actual, como Genjaiza, Dalia Gardenia, Øceanía, Ronco, Chilopoda Humana, Gutho, Bizarra, Arrecifes y otras con más trayectoria como Tortuganónima, Camila Moreno, Antonio Monasterio Ensamble, Humboldt, Bender Bucowski, Caraslargas, La Brígida Orquesta, El Laboratorio Creativocal, Mediabanda, CAF, Pascuala Ilaba, Nano Stern, entre otros”.

Pese a que lanzaron su primer single, “Soledad Boreal”, el pasado 29 de mayo, los cinco intérpretes piensan día a día en su futuro, asegurando que, una vez que finalice la cuarentena por Covid-19, lo primero que quieren hacer es “poder volver a ensayar juntos y tocar en vivo, darnos un abrazo, hacer nuestro primer disco de larga duración el 2021, armar una gira por Chile y tocar en festivales, y profesionalizar y compartir nuestro trabajo cada vez más”.

En esa línea, aclararon que “actualmente estamos preparando un EP acústico que será lanzado en la segunda mitad del 2020. Estará compuesto de cuatro canciones, dos de ellas son ideas de hace años atrás reimaginadas, un tema nuevo y una versión acústica de ‘Soledad Boreal'”.

Respecto a la canción, que en cinco días superó las mil reproducciones en Spotify, contaron que “fue grabado en estudios CHT, por Matías Fueyo, Christian Silva y Cristóbal Arriagada, mezclado por dos de nosotros (Lalo y Tomás) y masterizado por Chalo González. El tema habla de la reconexión con el ser interior, con querer viajar más allá del mundo físico-tangible, haciendo referencia a un lugar lejano, al que algún día esperamos llegar, en el que finalmente seremos libres de cuerpo y alma, sin importar nada más“.