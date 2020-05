Gracias San Benito: Los memes que dejó el regreso de “Safaera” de Bad Bunny a Spotify

La semana pasada, los seguidores de Bad Bunny se tomaron las redes sociales para arremeter contra Spotify por sacar de su catálogo “Safaera”, una de las canciones más populares de YHLQMDLG.

Comentarios como “el 2020 no podía ser peor”, “sabía que tenía que perrear ‘Safaera’ apenas salió”, “nos vamos a morir por coronavirus sin haber vacilado ‘Safaera'” y “Ya po’, Bad Bunny, haz algo”, fueron algunos de los que se podían leer en Facebook, Instagram y Twitter.

Tras varias críticas, explicaciones y teorías de porqué la canción ya no estaba disponible en la plataforma, Spotify anunció que la canción del Conejo Malo volvió a ingresar al listado.

Obviamente, esto causó una serie de memes y reacciones en redes sociales, las que demostraron que los seguidores del reggaetonero están felices con la noticia.

yo viendo que safaera vuelve a estar en spoty pic.twitter.com/Ovu7ICbRzL

— check my new pinned !!!! (@2hongwon) May 16, 2020