Esta es la razón por la que “Safaera” de Bad Bunny ya no está disponible en Spotify

Spotify escuchó a los fans de Bad Bunny y explicó (un poco) porqué Safaera desapareció ayer de la plataforma y nos da esperanzas que quizás pueda volver pronto a estar disponible.⁣ ⁣ La cuenta oficial de soporte de Spotify en twitter, @SpotifyCares, explicó a alguien que tuvo la misma pregunta que todos nosotros ayer: “Los escuchamos. Sólo un aviso, a veces hay contenido que es removido temporalmente debido a cambios en las licencias. Esperamos que pronto esté disponible nuevamente.”⁣ ⁣ Nuestra teoría es que, como la canción tiene tantos feats y sampleos distintos, basta con que una de todas esas licencias cambie a un nuevo propietario que no tenga autorizada su distribución en Spotify para que bajen la canción. Aunque también hay rumores en internet que dicen que habría sido bajada porque hay una demanda en proceso debido a que el verso de Ñengo Flow en la canción sería un plagio a otro artista portorriqueño.⁣ ⁣ La canción aún se encuentra disponible en otros servicios de streaming, como Apple Music o Tidal. Si esto resulta ser verdad, lo más probable es que la bajen pronto.