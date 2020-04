La nostalgia se toma las listas de reproducción de Spotify durante la cuarentena

Durante esta cuarentena por el coronavirus, la cual afecta a gran parte del mundo, los oyentes de Spotify han estado conectándose a sus sentimientos de nostalgia.

Según los datos de la plataforma musical, entre el 1 y el 7 de abril, ha habido un aumento del 54% en los oyentes que hacen listas de reproducción con canciones del recuerdo.

El consumo de música de las décadas de los 50, 60, 70 y 80 también ha aumentado considerablemente. Esto se debería a que estas canciones te traen ciertos recuerdos, los cuales puedes asociar a momentos de felicidad.

En Chile, la situación no es distinta y se ha visto un incremento en las reproducciones de canciones como Bohemian Rhapsody de Queen, Un Amor Violento de Los Tres y Trátame Suavemente de Soda Stereo, entre otras.

Es más, la lista de reproducción del recuerdo más seguida en Spotify desde el 1 de abril hasta el 7 del mismo mes es “All Out 00s“ con más de 8.1 millones de seguidores, seguida de “All Out 80s“, con más de 7.1 millones de seguidores.

En nuestro país, las canciones que marcan tendencia son las siguientes:

Años 50s:

Años 60s:

Años 70s:

Años 80s:

Años 90s:

Años 2000: