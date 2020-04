GOT7 reveló el tracklist completo de su nuevo disco DYE

A través de sus redes sociales, la boyband surcoreana GOT7 reveló el tracklist completo de su nuevo material discográfico, DYE.

El nuevo álbum de JB, Mark, Jinyoung, Jackson, Youngjae, BamBam y Yugyeom podrá ser escuchada por las AhGaSe, sus fanáticas, el próximo 20 de abril.

DYE contará con exclusivas canciones, donde una de ellas será interpretada por la subunidad compuesta por Mark, Jackson y BamBam, la cual recibe el nombre de AmeriThaiKong, mientras que los otros especiales estarán protagonizados por sus compañeros.

Recordemos que “Not by the Moon” será el sencillo que marcará el comeback de GOT7.

Revisa el tracklist de DYE aquí:

1.- Aura

2.- Crazy.

3.-Not by the Moon.

4.- Love you Better.

5.- Trust my Love.

6.- Poison

7.- Ride (CD Only).

8.- Gravity (CD Only).

9.- Good Has Return + Mañana (CD Only).

10.- JY&YG Dance (CD Only).