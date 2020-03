BTS revolucionó las redes sociales con su presentación en el HomeFest de The Late Late Show

“Durante este período, cuando el distanciamiento social es crucial, estamos muy agradecidos de poder conectarnos con ustedes desde aquí“, dijo el líder de la banda, RM.

V, también conocido como Taehyung, declaró que “extraña a todos sus fans y quiere reunirse con ellos muy pronto”.

Bajo el hashtag #BTSONHomeFest, el ARMY compartió cientos de memes, videos y reacciones sobre la presentación que dieron sus ídolos en este festival, el cual tenía como objetivo entretener a las miles de personas que se encuentran en sus hogares resguardándose del Covid-19.

Debemos entender que del virus no va a ser fácil salir si no cooperamos y nos quedamos en casa. Gracias a mis angeles por darme más motivación y energía para afrontar esta cuarentena 💜 @BTS_twt #BTSONHomeFest

— ⁿºᵉ ⁷ NO MORE DREAM IS COMING 🖤 (@BTSnoe_twt) March 31, 2020