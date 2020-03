Sam Smith hará conciertos online para que sus fanáticos pasen la cuarentena

Sam Smith sorprendió a sus millones de fanáticos de todo el mundo al publicar un mensaje en redes sociales, en el cual hace un llamado a respetar la cuarentena y la propagación del coronavirus.

A través de un video publicado en Twitter, el intérprete de “Dancing with a stranger” señaló: “Hola a todos. Este es un momento extraño, extraño, extraño, oh Dios mío, muy, muy extraño. Actualmente estoy en mi casa. Me duele un poco la cabeza y tengo alergias, pero creo que estoy bien. Pero quería quedarme solo para estar a salvo”.

“Solo quiero aclarar y decir lo importante que creo que es en este momento que todos sigamos siendo estando unidos y nos cuidemos unos a otros, especialmente a todas las personas mayores en este momento en el mundo. Estoy preocupado por mi Nan y hay tanta gente que me preocupa“, confesó, agregando que “realmente tenemos que cuidarnos el uno al otro y ser pacientes y dar y compartir cosas”.

“Voy a cantar y tocaré algunas canciones y solo las grabaré, y espero que todos podamos cantar juntos. Creo que sería muy, muy agradable. Creo que todos lo necesitamos y, ya sabes, en un momento como este, la música es una cosa realmente hermosa“, dijo Smith, asegurando que realizará shows on-line para pasar el rato mientras el mundo se protege del virus.