“Tú despiertas y no tienes el pie”: Mauricio Medina sufrió impactante y dolorosa amputación por su crisis de diabetes

Mauricio Medina estuvo recientemente en Contigo en la mañana donde habló sobre su última crisis de salud. El humorista llegó a estar en coma inducido producto de que se agravó su diabetes durante su regreso de Perú a Chile, la que finalmente ocasionó que sufriera una amputación.

Y semanas tras estar debatiéndose entre la vida y la muerte, el ex Dinamita Show dijo: “Aquí estamos, saliendo de este mes de terror, un mes que me golpeó harto. Me ha costado sobreponerme, pero gracias a mi familia y a los amigos hemos podido ir superando poco a poco“.

Más adelante, acerca de su complicado regreso a Chile, Mauricio Medina comentó: “Yo no hice un viaje porque quería hacer un viaje. La verdad es que la gente en Chile, Perú, me prohibió subir al avión, porque yo había pedido asistencia en el vuelo, que era una silla rueda, para no caminar yo tenía una herida en el pie. Y me exigieron un papel médico de allá de Perú, y me dieron unos días para que lo consiguiera. El tema es que no me pude conseguir el papel, no había quien me atendiera bien”.

“Los lugares donde fuimos no eran óptimos para atenderse tampoco. Y me hicieron tomar la determinación de venirme a Chile, y como sea. Entonces como me alcanzaba la plata para comprarme un pasaje a Tacna. Yo digo ‘de Tacna a Arica es poquitito, es una hora’. Pero no contaba con que de Lima a Tacna eran como 19 o 20 horas. Y fue horrible el viaje, con fiebre, con un montón de incomodidad“, añadió.

La amputación que sufrió

Más adelante, el comediante reveló que durante el viaje su salud se deterioró críticamente. “Eso agravó también la situación del pie, y cuando llegué a Arica, el doctor tomó la determinación de amputarme el pie. Y eso es lo que me ha tenido igual triste, pero con la esperanza de que más adelante pueda hacer una vida un poco más normal”, contó.

“Cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo en un principio no cabía en mi cerebro que había que amputarme. Y fue terrible tomar la determinación y firmar, que fue lo peor. Pero eso no fue tan terrible, porque ya tomai la determinación, firmai y está, complementó.

Tras ello, Mauricio Medina señaló que “el despertar de eso, eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. O sea, desperté en una camilla sin el pie, fue espantoso. Y es un cuarto, un poquito más alto además. No es solamente el pie, es parte de tu pierna también. Impactante despertar, porque no sientes, no hay sensación“.

Finalmente, acerca de su crisis de salud y la amputación de su pie, el “Indio” expresó: “Terrible, terrible, no se lo doy a nadie, es como… No hay una forma de explicar el dolor que se siente acá, no el dolor físico, el dolor que te provoca en el alma. Es como perder un familiar, perdiste algo de tu cuerpo (…) Para mí fue todo de espanto“.