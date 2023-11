Fallece joven atleta de 21 años, Emilia Brangefalt: el mensaje que dejó por redes sociales

Este jueves, el equipo de running Vasteras FK confirmó el fallecimiento de la corredora de trail sueca Emilia Brangefalt a sus 21 años. Hecho, que ha causado conmoción en el mundo del atletismo.

“Con gran tristeza hemos recibido la trágica noticia del fallecimiento de Emilia Brangefält. Terminó con su vida después de sentirse mal durante algún tiempo”, comenzó el mensaje entregado por el equipo sueco.

En esa línea, destacaron que “a pesar de su corta edad, Emilia creció en los últimos años hasta convertirse en una de las mejores corredoras de trail del mundo. Enviamos todo amor y fuerza a la familia de Emilia”, agregó el plantel, revelando que le rendirá un homenaje este viernes durante su gala anual.

Si bien el motivo oficial de la muerte de la atleta no ha sido confirmado, medios remarcan que se trató de un suicidio. Pues la atleta atravesaba una fuerte depresión, que se inició después de que la joven recibiera un desesperanzador diagnóstico que la dejó fuera de las competencias.

El último mensaje de la corredora

La corredora de trail de 21 años publicó un mensaje en sus redes sociales nueve días antes de su muerte. Donde expresó la tristeza que sentía al verse obligada a abandonar el mundo del deporte a causa de padecer un ritmo cardíaco excesivamente alto.

“Ha pasado un tiempo desde que publiqué. Y es porque desde finales de julio mi cuerpo se apagó. No he sido capaz de entrenar debido a un ritmo cardíaco extremadamente alto. (120-150 bpm) solo de pie. Solo dar un paseo es doloroso ahora mismo. He estado en el hospital y visitado el médico más de 20 veces”, reveló.

“Fue demasiado”

En esa línea, aseguró que “mi cuerpo está súper estresado”. “Fue demasiado para una chica que de 21 años corrió Transvulcania 48k y WMTRC 45k con menos de un mes de diferencia”, sostuvo la corredora en el mensaje.

“Estoy súper triste, porque correr y entrenar significa mucho para mí. Pero ahora, vivir una vida normal es difícil. He pasado más horas en la cama que en mis pies este mes pasado. Tal vez algún día vuelva o no lo haré. Espero que mi cuerpo se recupere de esto“, concluyó Emilia Brangefält.