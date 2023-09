Laura Prieto se sincera sobre su depresión con sentido mensaje en redes: "Se siente como algo ácido en tu cuerpo..."

Los últimos meses no han sido sencillos para Laura Prieto, esto debido a que en más de una oportunidad ha compartido con sus seguidores los complejos momentos que le ha tocado vivir.

De hecho, durante la jornada de este domingo la uruguaya utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje a quienes la siguen, revelando que la depresión que padece está siendo muy dura de sobrellevar.

“La depresión se siente como algo ácido en tu cuerpo y esa sensación de que internamente la voces de tu cerebro son crueles contigo. En mi caso sé lo que soy, lo que valgo, a donde voy, pero otra vez un día más me invade esta sensación negativa. Cuesta concentrarse, enfocarse. Mi mente está frágil”, comenzó diciendo.

“Trato de distraerme, de hacer cosas (cosas que antes me demoraba 15 minutos) ahora me demoro todo el día… logro hacerlo y salir un poco de mi estado pero cuando termino. Las voces alerta vuelven a apoderarse de mis pensamientos y ahí estoy otra vez…”, dijo la modelo.

Laura Prieto se sinceró con sus seguidores

En su relato, la uruguaya contó cómo está enfrentando la enfermedad, añadiendo que ha sido muy complejo debido a que se siente sola.

“Terapia y más terapia es lo que me ayuda a entender heridas del pasado que no me dejan avanzar y me pregunto porque estoy así? La falta de mi madre?…Sin esta enfermedad soy una mujer alegre, emprendedora hasta a veces ingenua…A veces me siento tan vista por todo el mundo y tan poco realmente apreciada por los demás. Llevo días así y nadie de mi corto círculo se ha dado cuenta o no han querido ver y eso hace que me sienta más sola aún”, dijo.

“Y uds deben pensar como alguien como yo siento algo así que lo tiene todo. Si tengo muchas cosas de las cuales me siento agradecida pero hay otras que no tengo. Estos últimos años en lo emocionalmente no he dado con las personas indicadas que sepan valorarme… ahora creo que he aprendido la lección… Bueno voy a salir de esto porque siempre he sido una mujer fuerte”, añadió Prieto.

Para finalizar, Laura cerró su mensaje indicando que: “Quiero contarles este testimonio porque sé que hay mucha gente que pasa por lo mismo y por lo menos quiero decirles que no estamos solos…Además es el mes de la prevención de suicidio… Si eres de mi círculo no me juzgues, no me invadas, no trates de darme consejos, sólo acompáñame”.