Tras muerte de fanática: qué dijo Taylor Swift luego de su presentación en Brasil

Este sábado, la cantante estadounidense Taylor Swift se refirió a través de sus redes sociales al lamentable suceso ocurrido en su concierto en Río de Janeiro, Brasil. Luego que una fanática falleciera en el lugar producto de las altas temperaturas.

“No puedo creer que estoy escribiendo esto, pero con el corazón destrozado debo señalar que perdimos a una fan antes que iniciara mi show. No puedo explicar lo devastada que me siento. Hay poca información al respecto, aparte de que ella era increíblemente hermosa y muy joven”, expresó Taylor en el mensaje.

“No seré capaz”

En esa línea, agregó que “no seré capaz de hablar sobre esto en el escenario porque me siento sobrepasada por la pena cuando lo intento. Lo que quiero decir ahora es que lamento profundamente esta pérdida. Mi corazón destruido va para su familia y sus amigos. Esto es lo último que pensé que ocurriría en este tour por Brasil“.

Por otro lado, cabe mencionar que Río de Janeiro está sufriendo una grave ola de calor los últimos días. Incluso, ante las temperaturas extremas, los bomberos comenzaron a lanzar agua a los y las fanáticas que esperan por ingresar al segundo concierto de Taylor Swift.

A raíz de lo anterior, y a pesar de haber llegado al estadio, la artista informó que decidió posponer el show por la seguridad de sus fans y de su equipo de trabajo.