Pedro Pascal conmemora los 50 años del Golpe Militar con emotivas fotografías

El 11 de septiembre es una fecha profundamente significativa para el actor chileno-estadounidense, Pedro Pascal. Residiendo en Estados Unidos, este día marca el aniversario del golpe de Estado que cambió la historia de Chile en 1973 y también su vida personal.

La familia de Pascal era simpatizante del presidente Salvador Allende y, debido a la persecución que siguió al golpe, se vieron forzados al exilio cuando él era apenas un niño.

A través de su cuenta personal de Instagram, el artista subió una serie de fotografías de las diversas actividades y homenajes realizados por familiares de las víctimas del régimen liderado por Augusto Pinochet.

Si bien el actor no redactó una descripción, acompañó las fotos con los hashtags Chile y 50 años y 11 de septiembre.

La publicación de Pascal se viralizó y en dos horas alcanzó más de 300 mil likes y 2.000 comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Pascal y la dictadura

Los padres de Pedro Pascal estuvieron involucrados en el movimiento de oposición contra la dictadura militar de Augusto Pinochet debido a su simpatía por el presidente Allende y sus políticas.

Poco después del nacimiento del actor, la familia obtuvo asilo político en Dinamarca, donde vivieron temporalmente antes de trasladarse a Estados Unidos. Pedro creció en San Antonio, Texas, y luego en Orange County, California.

En el año 2020, el actor chileno se refirió a su infancia en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, haciendo referencia a su interpretación de “The Mandalorian”, por el exilio y el asesinato de los padres del personaje.

“Gracias a Dios, yo no los he perdido, lograron salir de Chile. Pero sí entiendo esa vivencia del personaje que habita en tierras que conoce, pero que no son suyas. Y no posees la misma relación con el país de acogida, con el de tu nacimiento“, señaló el actor.

“Nace una característica nómada, en la que pienso mucho hoy en día. ¿Cuál es mi hogar? Realmente no lo sé. Y eso me iguala a Mando“, agregó.

Pues los padres de Pedro Pascal huyeron del país durante la dictadura, pasando por Dinamarca y California, hasta llegar a Texas, en Estados Unidos, donde el actor pasó toda su vida.

“Había muchos silencios, muchas cosas que no se hablaban. En un pasado reciente del que yo no tenía recuerdos, había algo imperial y villano, un territorio del que habían escapado mis papás“, expresó Pedro Pascal.