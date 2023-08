“Era una persona con mucho espíritu democrático”: las palabras de Francisco Reyes ante la muerte de Guillermo Teillier

Transcurría el año 2009, cuando Guillermo Teillier iba como candidato a la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese entonces, Francisco Reyes lo apoyó activamente durante su campaña. Y hoy, 29 de agosto, al conocer el deceso del histórico dirigente del Partido Comunista, el actor chileno solo tiene elogios hacia quien fue su candidato para el distrito 13.

“Le hice una promesa a Gladys Marín antes de su muerte. Le dije que haría todo lo que esté a mi alcance para que su partido, el Partido Comunista, estuviera en el Congreso. Me es absurdo e incorrecto que no estén representados. Siempre he luchado por la democracia y el sistema electoral binominal es antidemocrático“, expresó Reyes cuando apoyó a Teillier, según se lee en una pancarta de la época.

Luego, el actor chileno agregó: “La política es tremendamente importante y nuestra participación como artistas la considero muy relevante. No hay que olvidar: quienes están en el Congreso son los que deciden nuestro diario vivir. Contrariamente a lo que, majaderamente, dice la derecha, que la política es para ‘la clase política’ y no tiene nada que ver con la ciudadanía. Eso es falso”.

“Yo lo invito a apoyar a Guillermo Teillier porque nos va a representar con lealtad, con ética y honradez“, añadió después, en una elección en la que el histórico dirigente comunista logró salir electo como diputado.

Francisco Reyes apoyó la candidatura de Teillier a Diputado el año 2009. pic.twitter.com/J0cIVZR7Rm — vicente (@VTilleriaG) August 29, 2023

Las palabras Pancho Reyes para Guillermo Teillier

Pasado cierto tiempo, le tocó a Francisco Reyes incursionar en la política. Fue candidato a la Convención Constitucional por La Lista del Apruebo; sin embargo, no salió electo tras conseguir el 2,6% de los votos (11.653 sufragios). Durante ese periodo, fue un entusiasta del proceso constituyente que terminó con una rotunda derrota el 4 de septiembre del 2022.

Tal vez, por esta desilusión de la política, cuando desde ADN se le consultó acerca de la muerte de Guillermo Teillier, Francisco Reyes respondió: “Mira, no voy a hacer comentarios sobre su muerte. Porque estoy hace mucho tiempo ya alejado de la política“.

No obstante, segundos después, el actor esbozó un elogio hacia el difunto dirigente comunista. “Pero sí alcancé a compartir con él. Y era una persona con mucho espíritu democrático. Pero más allá no te comento“, dijo. Aunque varios minutos después, también comentó: “Se trata de una persona importante en la reconstrucción democrática de este país“.

Su opinión acerca de la ministra Carolina Arredondo

Más adelante, en otra etapa de su conversación con ADN, Francisco Reyes dio su parecer acerca del nombramiento de la actriz Carolina Arredondo como ministra de las Culturas. “Me parece que es un buen aire, un aire fresco. Creo que es una persona sumamente trabajadora que conoce el ambiente cultural. Tiene buenas aptitudes para el cargo“, sostuvo.

Y finalmente, ante las críticas de la oposición, que cuestiona el nombramiento de la ministra Arredondo por ser la hija de la diputada Carolina Marzán, Pancho Reyes contestó: “Creo que tiene suficiente mérito propio“.