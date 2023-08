Muerte de joven chilena en Praga: taxista es condenado a dos años de libertad vigilada

Josef Kasl, de 74 años, el hombre cuyo taxi atropelló y causó la muerte de una joven chilena de 23 años en Praga, República Checa, ha sido condenado este lunes. El Tribunal número 6 del distrito de Praga dictaminó que Kasl debe enfrentar dos años de libertad vigilada y cinco años de prohibición de conducir.

La jueza, Veronika Koropecka, señaló que el acusado, imputado por homicidio involuntario, ha mostrado remordimiento, confesión plena y su relato coincide con los hechos establecidos.

Aunque Kasl fue declarado culpable, la pena de hasta seis años de prisión no se aplicó. En la corte, Kasl expresó: “Principalmente, quiero disculparme con la familia. No entiendo cómo pudo pasar algo así. Es difícil para mí hablar, pero me gustaría disculparme. Hice una cosa sin sentido, no lo entiendo”, según informes de “Novinky”, medio checo.

El trágico incidente ocurrió el 31 de enero de este año. Kasl, taxista de profesión, estacionó su vehículo en Praga, pero olvidó activar el freno de mano al bajarse a comprar. El auto empezó a rodar por una suave pendiente, impactando contra un tranvía y luego desviándose hacia la acera, donde Consuelo Zambra se encontraba. La joven chilena murió como resultado de las heridas.

Insatisfacción de la familia

La familia de la víctima ha expresado su insatisfacción con la sentencia. El abogado de la familia comentó: “Perdieron una parte de sí mismos, perdieron a una de sus hijas”. La hermana de la fallecida, Constanza, tachó el fallo como injusto.

“Para evitar que tragedias como esta se repitan, es necesario revisar la legislación checa. Hay cambios relacionados con el envejecimiento que afectan la capacidad física y mental de los adultos mayores”, dijo. “Nos entristece que solo haya una condena de libertad condicional mientras mi hermana ya no está con nosotros”, lamentó.