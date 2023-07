Mauricio Bustamante denuncia estafa con su imagen: “Google acepta difundir esta publicidad”

La tarde de este viernes, el periodista y conductor de La Prueba de ADN, Mauricio Bustamante, denunció una estafa digital con el uso de su imagen, situación que se arrastra desde hace meses.

La revelación tuvo lugar cuando el invitado de esta jornada al programa, el exministro de Economía, Minería y Energía, y expresidente del Banco Central, José de Gregorio, le preguntó sospresivamente al comunicador sobre este engaño, el cual usa sus fotografías y nombre.

En esa línea, el periodista relató: “De un tiempo a esta parte, comencé a monitorear, porque alguien me advirtió en febrero. Hay publicidad que un grupo de mafiosos le paga a Google y Google acepta difundirla”.

En esa línea, el periodista relató: “De un tiempo a esta parte, comencé a monitorear, porque alguien me advirtió en febrero. Hay publicidad que un grupo de mafiosos le paga a Google y Google acepta difundirla”.

A lo anterior, Mauricio Bustamante agregó que esta estafa no solo ha hecho uso ilegal de su imagen, sino que también de otras personalidades públicas de Chile y empresas, tales como Marco Enríquez-Ominami.

“Un grupo difícil de detectar”

En específico, el conductor de ADN detalló que la estafa que circula en internet lo muestra a él como “si me estuviera haciendo rico con los bitcoins”, situación alarmante, ya que detrás de esto “hay un grupo de gente muy difícil de detectar, porque funcionan más allá de nuestras fronteras”.

“Es buena la advertencia, porque lo que persiguen con esta estafa es que la gente entregue su nombre y tarjeta y de ahí desaparecen los recursos (…) lo lamentable es que Google se presente para eso”, sumó el profesional de las comunicaciones.

“Tú podrías demandar…”

Durante la conversación en La Prueba de ADN, el economista José de Gregorio señaló que casos como el de Mauricio Bustamante son un tema mundial, por lo que los países han buscado regular estas situaciones.

En ese sentido, el exministro sugirió al periodista: “Tú podrías demandar a Google, porque ellos deberían tener un filtro mínimo”.

Si bien es la primera vez que Mauricio Bustamante debe referirse en el programa a esta denuncia de estafa con uso de su imagen públicamente, el pasado 22 de junio, mediante de su cuenta de Twitter manifestó: “Por favor no caigan en este engaño! Lo he dicho por esta y otras redes.. no invierto en bitcoins, tampoco en inversiones milagrosas”.

“Cada uno de estos ‘avisos’ buscan incautos que compartan sus datos personales y tarjetas de crédito. Lamentablemente, es muy difícil perseguirles y buscar responsables finales”, escribió.

.