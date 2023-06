Presidente Boric justifica renuncia de subsecretaria de Vivienda: “No podemos tener mano blanda ni hacernos los lesos”

En medio de su visita a un albergue en Coltauco, el Presidente Boric se refirió públicamente a su solicitud de renuncia que hizo efectiva la noche del sábado para la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, involucrada en el escándalo por el traspaso de $426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta y que involucra a dirigentes de Revolución Democrática.

“Es gravísimo. No se puede en ningún caso aminorar o bajarle el perfil. Hay responsabilidades políticas que hay que hacer valor. La justicia tendrá que determinar su camino y el Gobierno se pone a disposición, ya sea ser parte o colaborar en todo lo necesario para la investigación”, explicó el mandatario, justificando su determinación.

“Quiero dar la señal de que acá no va a haber ningún tipo de defensa corporativa para nadie y los estándares que antes tuvimos para criticar a nuestros adversarios en casos reñidos por la fe pública tenemos que aplicarlos a nosotros mismos”, comentó el Presidente Boric, planteando que como gobierno deben afrontar la situación de irregularidad que afecta al Ministerio de Vivienda en su vínculo con la Fundación Democracia Viva.

“Estoy indignado. No podemos tener ni mano blanda ni hacernos nos lesos ni empezar con el empate. Como decía el exfiscal Gajardo, cuando un político de derecha hace algo turbio y después lo hace uno de izquierda, no se empatan, sino que todos perdemos 2-0. Ningún tipo de complacencia con este tipo de actos. No pongo las manos al fuego por nadie, todos tienen que estar dispuestos a ser investigados y la diferencia está en cómo reaccionemos“, concluyó, abierto a que se aclaren las irregularidades en torno a Revolución Democrática, uno de los partidos que componen su coalición de gobierno.