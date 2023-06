“Lo único que quiero es recuperar mi carrito”: histórico lustrabotas de Santiago sufre robo de su fuente de trabajo

Ramón Cabrera, un reconocido lustrabotas que hace 28 años trabaja en el centro de Santiago, sufrió el robo de su carrito de trabajo.

El incidente fue captado por cámaras de seguridad, que muestran cómo un individuo ingresó al edificio donde Ramón guardaba sus herramientas laborales. La reja quedó abierta tras el ingreso de un automóvil al estacionamiento, lo que permitió al ladrón aprovechar la oportunidad.

En una entrevista con Buenos Días a Todos, el adulto mayor expresó su deseo de recuperar su carrito, ya que este representa su sustento.

“En 28 años nunca he peleado con nadie, de aquí yo voy al baño y salgo cuando quiero de ahí. Todos me conocen aquí en el sector. Para mí ha sido terrible. Estuve encerrado por la pandemia y no era tanto. Esto es lo que me afecta demasiado, porque no tengo a donde trabajar”, agregó.

Al interior de su carro el hombre tenía 28 pastas, un sobrecito lleno de tinta negra, café, roja. “Todo eso era de mi trabajo y ahora nada”, lamenta Cabrera.

Su hija María Cabrera expresó su tristeza por la situación que atraviesa su padre. “Es la historia de mi papá, de un lustrabotas que se ha sacado la mugre trabajando hace mucho tiempo. Que le haya pasado esto es muy triste”.