Jorge Valdivia comenta su encuentro con Jair Bolsonaro: “Me dijo que le gustaba mi fútbol, pero que era muy indisciplinado”

En su primer programa del año junto a Los Tenores, Jorge Valdivia no pasó desapercibido y, entre las bromas iniciales, debió afrontar una polémica que vivió en los últimos días tras fotografiarse con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“Estaba en el mismo condominio donde pasé mis vacaciones y Daniela (Aránguiz, su pareja) quería sacarse una foto con él. El hombre es hincha de Palmeiras y había una fila, me acerqué al asesor y Bolsonaro me identificó, me dijo que le gustaba mi fútbol, que me seguía, pero que era muy indisciplinado”, planteó el “Mago”, quien reconoció el mal timming de la viralización de la imagen, considerando que horas más tarde sus adherentes invadieron el Parlamento del país.

“Fui bastante yeta, le traje un poquito de mala suerte. Fue en la mañana, me estaba yendo a los parques. En la tarde pasó lo que pasó con los fanáticos de Bolsonaro, todavía me mandan saludos”, argumentó Jorge Valdivia. A continuación puedes revisar la particular defensa de nuestro panelista en la edición de Los Tenores este jueves.