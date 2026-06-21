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“Es un loco”: Coloccini reconoce que Gago se contactó desde el hospital para “dirigir” en el estreno de la U en Copa Chile

El ayudante técnico destacó la forma en que el plantel afrontó el partido sin su entrenador, quien está convaleciente y aún sin el alta tras haberse infartado.

Carlos Madariaga

“Es un loco”: Coloccini reconoce que Gago se contactó desde el hospital para “dirigir” en el estreno de la U en Copa Chile

“Es un loco”: Coloccini reconoce que Gago se contactó desde el hospital para “dirigir” en el estreno de la U en Copa Chile / Agencia Uno

El debut de la Universidad de Chile en la Copa Chile ante Santiago Wanderers tuvo una serie de condimentos, incluyendo la ausencia de su técnico, Fernando Gago.

El infarto sufrido por el DT marcó el ambiente en el camarín, como reconoció su ayudante técnico, Fabricio Coloccini.

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Teníamos una motivación especial hoy. No es primera vez que le pasa una situación de estas y él quiere estar al lado de la raya acompañando a sus jugadores. No quiso hacerse estudios porque tenía miedo de no estar”, recalcó el excentral.

Les dije que, más allá de regalarle un triunfo, Fernando tenía que sentirse orgullosos de ellos por el juego y lo hicieron, actuaron muy bien y dejaron todo en la cancha”, enfatizó Coloccini, tratando de poner el foco en el rendimiento deportivo de la U de Chile.

“Manejamos muy bien la pelota y los ritmos durante el primer tiempo. Entendieron bien los momentos donde habia que atacar y donde se tuvo que defender. Estuvieron a la altura. Fue un partido muy positivo”, dijo el ayudante técnico de Gago, quien reconoció que el DT se contactó con el staff durante el partido.

Es un loco. En el entretiempo ya estaba llamando, quería saber cómo estábamos y lo que había visto desde la clínica. No se puede con él, quería estar presente. Nos comentó un poquito de lo que estaba viendo”, recalcó Coloccini, quien, según información de ADN Deportes, volverá a dirigir el miércoles, ante Unión La Calera.

Al margen de eso, y a la espera del alta que podría ser este lunes, el exzaguero planteó que Gago se hará cargo del mercado de fichajes de la U de Chile. “Son cuestiones que va a hablar y manejar Fernando cuando vuelve”, cerró en conferencia de prensa.

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