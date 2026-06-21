Rocío Toscano se convierte en madre por tercera vez y presenta a su hija Roma: “Soy una agradecida de la vida”

Un tierno fin de semana está viviendo el espectáculo nacional. La reconocida actriz chilena Rocío Toscano anunció con mucha emoción el nacimiento de Roma, su tercera hija y la primera junto a su actual pareja, el futbolista profesional Agustín Ambiado.

La intérprete, recordada por su rol en Verdades Ocultas y que ya es madre de mellizos, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la primera y tierna fotografía de la recién nacida, desatando una ola de felicitaciones.

Según detalló la misma actriz, la pequeña llegó al mundo este sábado en perfectas condiciones de salud. Su nombre completo es Roma Lucía Ambiado Toscano.

“Llegó Roma hoy para darnos mucho amor y a enseñarnos lo que necesitemos aprender”, comenzó escribiendo la feliz mamá en su publicación.

Además, Toscano no dejó pasar la oportunidad para dedicarle profundas palabras de amor al futbolista: “Agradecida de tener tremendo hombre a mi lado. Estoy segura que lo harás increíble, mi amor. Bueno, ya lo haces increíble. Qué hermosa es la vida”, expresó.

El festejo en el fútbol chileno

La llegada de la nueva integrante de la familia no solo fue celebrada en el mundo de la actuación, sino también en las canchas locales. Lota Schwager, el tradicional club de la región de Biobío donde milita actualmente Agustín Ambiado, se sumó a las felicitaciones con un cariñoso mensaje en sus plataformas oficiales:

“Toda la familia minera les desea lo mejor en esta hermosa nueva etapa y la máxima felicidad para su hogar con la llegada de este nuevo integrante”, dedicó el conjunto al jugador y a la actriz.